まとめ売り　サーナイト chr ルカリオvstar psa10

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こちらは私自身でPSA鑑定に出したワンオーナー品です。そのため、間違いなく本物です。※梱包については濡れ対策、折れ対策を致します。【PSAについて】PSA10評価であってもPSA社の鑑定基準をクリアしたわずかな傷・凹み・ホロ抜け・白欠け等がある場合がございます。状態詳細についてはトラブル防止のため必ず画像にて状態をご確認頂き、カードの状態は写真とPSAのグレードを参考にご納得頂いたうえでご購入下さい。