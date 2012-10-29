コスモス 絵画 秋桜 ミニ

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商品詳細
キズヨゴレやスレ、シミが多少あります。絵画として出品していますが、水彩画、油絵、版画等の区別はわかりません。額の大きさは外側22.5✕22.5センチぐらいです。発送時の相当な簡易梱包をご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/protein786034.html
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