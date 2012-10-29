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コスモス 絵画 秋桜 ミニ
商品番号 H18048192871
商品名

コスモス 絵画 秋桜 ミニ
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 11,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キズヨゴレやスレ、シミが多少あります。絵画として出品していますが、水彩画、油絵、版画等の区別はわかりません。額の大きさは外側22.5✕22.5センチぐらいです。発送時の相当な簡易梱包をご了承ください。
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