パ・リーグコラボ 戌亥とこ おすわりぬいぐるみ

にじさんじが2020年にパリーグとコラボした際の商品になります。過去部屋に飾っておりましたが、今は暗所で保管しております。飾っていた期間も短く、写真をご覧頂きます通り、目立った傷や汚れ等はございません。素人管理であり、未開封品では無いため、気になる方は御遠慮ください。即購入◎追記15555円から値下げ致しました



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