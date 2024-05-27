Ｊ５９５　掛軸　大徳寺　小林太玄　『無心帰大道』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



Ｊ５９５ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『無心帰大道』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｊ５９５ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『無心帰大道』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｈ３８７ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『本来無一物』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｈ８０５ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『露堂々』 共箱 『真作』 肉筆 茶掛-



Ｅ６６９ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『閑坐聴松風』 共箱 『真作』 肉筆 ...



☆『微風吹幽松』一行書！大徳寺『紫野 黄梅 小林太玄』筆！紙本/共箱 ...



Ｕ４００ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『無事是貴人』 肉筆 『真作』 茶掛 ...



Ｈ８０５ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『露堂々』 共箱 『真作』 肉筆 茶掛-



Ａ９７３ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『洗心』 共箱 『真作』 肉筆 二字書



Ｈ８０５ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『露堂々』 共箱 『真作』 肉筆 茶掛-



Ｃ７８ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『無心帰大道』 共箱 『真作』 肉筆 一行 ...



☆『微風吹幽松』一行書！大徳寺『紫野 黄梅 小林太玄』筆！紙本/共箱 ...



2023年最新】大徳寺 大道の人気アイテム - メルカリ



掛軸 前大徳 大徳寺塔頭孤蓬庵主 小堀定泰和尚肉筆 『無心大道帰』共箱付-



Ｃ７８ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『無心帰大道』 共箱 『真作』 肉筆 一行 ...

総丈 約 173cm×30cm本紙 約 98cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。