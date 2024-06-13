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平茶碗　義山　朝顔　太武朗工房
商品番号 A84375738420
商品名

平茶碗　義山　朝顔　太武朗工房
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

母の断捨離を手伝っています。以前習っていた茶道関係のものです。義山　平茶碗　朝顔　です。夏のお茶席で、涼やかな景色を楽しませてくれるガラス製の平茶碗。朝顔の花と蕾、葉の緑も濃淡があり素敵なお茶碗です。箱のラベルに「長寿作」と書かれていて、ガラス作家で茶道具を作っている水崎長寿という方だと思います。お茶椀には太武朗工房の印が付いています(写真７)サイズ　直径約15ｃｍ　高さ約8.7ｃｍ　　　　高台　直径約4.5ｃｍ　高さ約1ｃｍ　　　　※素人の採寸ですので、多少の誤差ご了承願います。母曰く、１，２回使用したそうです。紙製になりますが、共箱です。
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