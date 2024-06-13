平茶碗　義山　朝顔　太武朗工房

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商品詳細
母の断捨離を手伝っています。以前習っていた茶道関係のものです。義山 平茶碗 朝顔 です。夏のお茶席で、涼やかな景色を楽しませてくれるガラス製の平茶碗。朝顔の花と蕾、葉の緑も濃淡があり素敵なお茶碗です。箱のラベルに「長寿作」と書かれていて、ガラス作家で茶道具を作っている水崎長寿という方だと思います。お茶椀には太武朗工房の印が付いています(写真７)サイズ 直径約15ｃｍ 高さ約8.7ｃｍ 高台 直径約4.5ｃｍ 高さ約1ｃｍ ※素人の採寸ですので、多少の誤差ご了承願います。母曰く、１，２回使用したそうです。紙製になりますが、共箱です。
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