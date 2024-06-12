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YAMAHA AG03
商品番号 J65014017829
商品名

YAMAHA AG03
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ミキサーYAMAHAのAG03を機材整理のため出品いたします。ちょうど一年前くらいにAmazonで購入いたしました。自宅でしか使用していないため比較的綺麗かと思われますが神経質な方はお控えください。
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