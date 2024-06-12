YAMAHA AG03

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商品詳細
種類···ミキサーYAMAHAのAG03を機材整理のため出品いたします。ちょうど一年前くらいにAmazonで購入いたしました。自宅でしか使用していないため比較的綺麗かと思われますが神経質な方はお控えください。
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