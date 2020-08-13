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- 最終お値下げ【小室哲哉♡KEIKO】の結婚式 引き出物
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商品詳細
小室哲哉とKEIKOの結婚式時の新品、未使用の引き出物のペアマグカップ♡結婚式に参加された方から頂いた物です。ハートのマグカップの内側の底には小室さんのTとKEIKOのKで『ThanKyou…』が印字されています！※写真を参照下さい。グッズ種類···その他#小室哲哉#KEIKO#globe#結婚式#引き出物#芸能人引き出物#マグカップ#ハート#レア
http://narcologia.ru/goods/organization471262.html
http://narcologia.ru/goods/revamp879622.html
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