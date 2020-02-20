【今だけ値下げ】美品日本画　大型商品　「風景画　飛騨高山」

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☆【2020.02.20】尺五掛軸 不動明王 尺五 田村竹世（三美会）【受注 ... ☆【2020.02.20】尺五掛軸 不動明王 尺五 田村竹世（三美会）【受注 ...

【商品説明】サイズ113×93cmのアルミ製高級額縁に入った日本画です。表面はガラスではなく透明アクリル板です。絵の部分のサイズは100×80cm和紙張りの画板に風景画が描かれています。飛騨高山の景色とのことです。反射による映り込みが有り綺麗に撮れておりませんが絵はとても良いです。そのまま飾っていただけます。ご検討下さい。大きいものなので企業やホテルのロビーなどにも飾れる商品です。その他、絵画も売り出しておりますので併せて検討をお願いします。配送は佐川急便の着払いのみの対応となります。専用箱が有りませんのでしっかり梱包して発送いたします。発送寸法240サイズ