ポルノグラフィティ　LIVE PHOTO BOOK

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商品詳細
ポルノグラフィティ⭕️LIVEPHOTOBOOK公式サイトより【サイズ】AB判（210mm×257mm）【仕様】全128ページ＋表紙【収録ライヴ】・CYBERロマンスポルノ'20～REUNION～・17thライヴサーキット“続・ポルノグラフィティ”2019年9月に東京・東京ドームで行った2DAYSライヴ「20thAnniversarySpecialLIVE“NIPPONロマンスポルノ'19～神vs神～」以来約1年3カ月ぶりの開催となった初の配信ライヴ「CYBERロマンスポルノ'20～REUNION～」、さらに、約2年半ぶりの開催となった全国ツアー「17thライヴサーキット“続・ポルノグラフィティ”」最終公演のTOKYOGARDENTHEATER2DAYSの模様を収録したスペシャルなLIVEPHOTOBOOKの発売が決定しました！新品未開封非喫煙ペット無し#ポルノグラフィティ#pornograffitti#岡野昭仁#新藤晴一#ライブ#ライブグッズ#グッズ
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