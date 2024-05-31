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ちびぬい　大西風雅
商品番号 N38554415008
商品名

ちびぬい　大西風雅
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,364 円
在庫状況 あり

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商品詳細

関西ジャニーズJr.あけおめコンサート2021～関ジュがギューっと大集合～Lilかんさい、大西風雅くんのちびぬいです。新品未開封です。購入後、暗所にて保管しておりました。素人保管のため神経質な方はご遠慮お願いします。複数個所持しておりますので、まとめてご購入希望の方は事前にコメントにてご連絡ください。
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