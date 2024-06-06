シャガルマガラ　モンスターハンター　スタンダードモデル　モンハン　フィギュア

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商品詳細
冷暗所にて飾っていたものです。外箱などは廃棄してしまいましたので、画像にあるものが全てとなります。
http://narcologia.ru/goods/providence732094.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless45959.html
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