【再値下げ】茶道具 野弁当「替り塗内朱五々四段両開弁」



五七桐蒔絵に蔦蒔絵入 花見重 野弁当 江戸末頃 五七桐蒔絵に蔦蒔絵入 花見重 野弁当 江戸末頃



江戸時代の野弁当道具を使って | antique-tantraのブログ 江戸時代の野弁当道具を使って | antique-tantraのブログ



0501 時代物 木製漆器 黒塗 野弁当 提重 塗木箱付/内朱 三段重 盆 重 ... 0501 時代物 木製漆器 黒塗 野弁当 提重 塗木箱付/内朱 三段重 盆 重 ...



□ 江戸～明治 根来塗 野弁当箱 提重 時代塗箱 和食器 茶道具の落札 ... □ 江戸～明治 根来塗 野弁当箱 提重 時代塗箱 和食器 茶道具の落札 ...



レトロ雛道具 ミニチュア木製漆器 金蒔絵提げ重 野弁当 横11.5cm奥行 ... レトロ雛道具 ミニチュア木製漆器 金蒔絵提げ重 野弁当 横11.5cm奥行 ...



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茶道具 花見弁当セット 若狭塗色変り五段重箱 菓子器 縁高 遊山箱 野 ... 茶道具 花見弁当セット 若狭塗色変り五段重箱 菓子器 縁高 遊山箱 野 ...



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時代蒔絵 図変わり 花見弁当箱 9点一式 6客 水筒 菓子器 - 生活骨董と ... 時代蒔絵 図変わり 花見弁当箱 9点一式 6客 水筒 菓子器 - 生活骨董と ...



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￼実家￼で保管されていた重箱てす。四角いお重が3つ、三角のお重が1つ、三角のお皿が5枚です。商品名は木箱に記載されていたものです。木箱はありますが、朽ちていて￼ガムテープで補強してあります。所々、塗りの剥がれや小傷、汚れ等あります。自宅長期保管の旨ご理解お願い申し上げます。 お写真をご確認いただき、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。(少しでも気になる方はご購入をお控えください)サイズ全体;16.5cm×16.5cm×27cm重箱;15cm×15cm×5.5cm木箱;20cm×21cm×31cmなお、商品説明に以前に出品された方の文章を参考、引用したことをご了承下さい。￼#若狭塗両開き三色三段重#若狭塗#茶道具#茶器#重箱#昭和レトロ#大正#野弁当種類···重箱装飾···その他