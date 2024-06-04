分割無線キーボード MiSTEL MD770 RGB BT US 静音赤軸

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商品詳細
MistelBAROCCOMD770RGBBT英語US85キー筐体色:黒CHERRYMXRGB静音赤軸MD770-PUSPDBBB1分割の無線キーボードです(US配列85キーBT3.0)(ただし左右パーツ間は有線です。とはいえ、PCと無線でつなげるだけでもだいぶ快適です)分割キーボードのエントリーモデルとしてはなかなかよいのではないかと思いますカラー···ブラック種類···キーボードケーブル···有線ワイヤレス(無線)インターフェース···USBType-C、Bluetooth
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