盆栽鉢　長谷川　烙印　盆栽鉢　ミニ盆栽　盆栽　鉢　盆栽小鉢

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ご覧いただきありがとうございます。こちらはミニ盆栽鉢です。長谷川烙印あり人気の小鉢シリーズです。★サイズ（約）約13cm×約10㎝×高さ約4cm※サイズはあくまで参考としてください盆栽鉢 長方形唐物中国古玩九谷焼伊万里値引き不可※使用済みの中古品ですので、鉢の状態は画像をご確認し頂き、納得頂いた上でご購入宜しくお願いします。あくまでも素人保管の中古品となりますのでご了承ください。写真が全てとなります。気になる点などございましたら購入前に確認ください。こちらはいただきもののため詳しいことは分かりかねますので質問にはお答えできない場合があります。購入後は汚れ等を拭き、プチプチに包み発送いたします☺︎#ミニ盆栽#豆盆栽#盆栽鉢#中国鉢#古鉢#絵鉢#鉢#樹鉢#盆栽#絵付け#作家鉢#小品盆栽#植木鉢#落款#多肉植物#観葉植物#園芸#焼物#陶芸#骨董品#陶器#インテリア#レトロ#伝統工芸品#現代作家ミニ盆栽鉢丸藤中国山水風景図長方鉢植木鉢茶鉢盆鉢花盆花器盆栽道具和鉢盆器盆栽 鉢 盆栽小鉢盆栽鉢植木鉢ミニ盆栽種類···皿・鉢