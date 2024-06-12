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- 極上 中国墨 特大 極品金不換 古墨 17.５センチ 硯3
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商品詳細
古い墨です。ひび割れありますが、未使用みたいです。17.5✖️3厚さ2.5多少の誤差はご了承願います。重さ17.7グラム神経質な方はご遠慮願います。書道・習字用品···墨
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