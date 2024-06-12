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【未使用品】元永定正 シルクスクリーンシート【真作保証】版画 絵画
商品番号 O82803731907
商品名

【未使用品】元永定正 シルクスクリーンシート【真作保証】版画 絵画
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 6,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。^_^元永定正シルクスクリーンシートの出品です。☆直筆サイン、エディション有り‼️☆未使用品‼️☆送料無料‼️☆宅急便で安心安全配送‼️☆即購入OK‼️◆商品詳細◆作者　　　　元永定正　作品名　　　不明技法　　　　シルクスクリーンナンバー　　316/500作品　　　　10cm×10cmシート　　　25cm×18.5cm作品状態　　未使用真贋保証　　真作保証サイン　　　直筆サイン有り※未使用品ですが個人保管のお品になります。極端に神経質な方はご購入をご遠慮下さい。ご購入後は防水対策をし丁寧に梱包して速やかに発送致します。　何かご不明な点がありましたらお気軽にご連絡下さい。即購入も大歓迎です。^_^元永定正　シルクスクリーンリトグラフ額装　絵画　真作保証リトグラフオリジナル版画　アート
http://narcologia.ru/goods/reflector828664.html
http://narcologia.ru/goods/freshman564256.html
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