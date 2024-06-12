【未使用品】元永定正 シルクスクリーンシート【真作保証】版画 絵画

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ご覧頂きありがとうございます。^_^元永定正シルクスクリーンシートの出品です。☆直筆サイン、エディション有り‼️☆未使用品‼️☆送料無料‼️☆宅急便で安心安全配送‼️☆即購入OK‼️◆商品詳細◆作者 元永定正 作品名 不明技法 シルクスクリーンナンバー 316/500作品 10cm×10cmシート 25cm×18.5cm作品状態 未使用真贋保証 真作保証サイン 直筆サイン有り※未使用品ですが個人保管のお品になります。極端に神経質な方はご購入をご遠慮下さい。ご購入後は防水対策をし丁寧に梱包して速やかに発送致します。 何かご不明な点がありましたらお気軽にご連絡下さい。即購入も大歓迎です。^_^元永定正 シルクスクリーンリトグラフ額装 絵画 真作保証リトグラフオリジナル版画 アート