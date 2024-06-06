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商品番号 Q97139770623
商品名

ボタン　sr psa10 鑑定エラー
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,783 円
在庫状況 あり

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商品詳細

psa10と鑑定されたカードです。日本語表記のカードですが、なぜかラベルは中国語表記扱いとなっています。psaサイトで鑑定番号を入力頂くと、より高画質な画像を確認できます。psa9/10でも完美品ではありませんので、ご注意ください。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly507584.html
http://narcologia.ru/goods/response177642.html
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