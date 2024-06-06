fender hotrod deluxe（エミネンスCV75換装）

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ボリュームを上げると若干のノイズがあります。程度が重要になると思いますが、レコーディングにおいてはギタートラック単独にして聴く限りにおいて若干気になりましたが、バンド演奏全体で聴くと気にならなかったというレベルです。シビアな現場でなければレコーディングも許容範囲内のノイズであり、経験則上真空管に致命的なダメージがあるようなものではないと判断して修理には出してません。ただし、この辺は主観ですのであくまでも参考情報としてご判断ください。エミネンスCV75のスピーカーとhotroddeluxeの組み合わせは素晴らしいと思いますサウンドハウスのホームページでエミネンスcv75のサウンドテストのサンプル音源が聴けたはずなので気になる人は確認してみてくださいfenderロゴは外して小さめのエミネンスプレートを貼り付けてますルックスもサウンドも最高に気に入っていますが、多忙につきしばらくバンド活動できないので使いたい人がいれば使って欲しいなーという思いで出品します一方でオールマイティで使い勝手の良いアンプにつき手元に置いておきたい気持ちもあるので値下げはしません