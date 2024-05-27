ヤギッコリー 八木勇征 トレカ付き 使用1回

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FANTASTICS】【筋肉担当】八木勇征の話 | ラヴヴァン

2022.0113のFANTASTICVOYAGE福岡公演にて購入、公演中首から下げ、袋に入れて保管しておりました。相場が高いため値段高くつけておりますが、fan卒の為売り切りたいので是非ご不明点等コメントお願い致します。購入頂ければすぐ準備し1-2日以内には発送致します。