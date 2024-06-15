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商品詳細
・即購入可です！！・プレイ用です！・プチプチに梱包して、濡れ対策を行い、らくらくメルカリ便にて配送となります！★おまけに ギラティナのカードケースと全てのカードにギラティナのスリーブに入れて送ります！！
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