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ギラティナデッキ
商品番号 X81385177264
商品名

ギラティナデッキ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・即購入可です！！・プレイ用です！・プチプチに梱包して、濡れ対策を行い、らくらくメルカリ便にて配送となります！★おまけに　ギラティナのカードケースと全てのカードにギラティナのスリーブに入れて送ります！！
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