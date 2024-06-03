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最終値 李禹煥 LEE UFAN 版画※草間彌生 村上隆 奈良美智 杉本博司
商品番号 O83988845609
商品名

最終値 李禹煥 LEE UFAN 版画※草間彌生 村上隆 奈良美智 杉本博司
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 44,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少な真作作品、サイン入り。額装済みなのですぐに飾っていただけます。作品自体は綺麗ですが、額自体にスレあり額装サイズ縦47cm横62.5cmになります。村上隆草間彌生奈良美智ロッカクアヤコ山本麻友香中村萌TIDE松山智一長場雄平子雄一花井祐介JAVIERCALLEJAハビアカジェハHebruBrantleyRobyDwiAntonoKYNEBacksideworks.KAWSBANKSY山口歴アドリアナオリバーダニエルアーシャムMADSAKIMr.JUNOSON愛☆まどんな天野タケルLABUBU李禹煥　舟越桂　杉本博司　デュシャン　大竹伸朗　五木田智央　会田誠　森村泰昌桑田卓郎kyne友沢こたお山口歴河村康輔長場雄白根ゆたんぽさいあくななちゃん杉本博司バンクシー名和晃平たなかみさきハシヅメユウヤさいあくなな谷口正造
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