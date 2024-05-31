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Electro-Voice エレクトロボイス EV SX80 2本 黒塗装品
商品番号 Q34365472107
商品名

Electro-Voice エレクトロボイス EV SX80 2本 黒塗装品
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです色がもともと白だったのを黒に塗装されている物だと思います塗装じたいは綺麗にされておりますが擦り傷に下地の白が見られますキャップの割れ欠け欠品ございますので画像確認よろしくお願いします定価:77,700円ELECTRO-VOICE（エレクトロ・ボイス）2WAYスピーカー『SX80』8インチ(20cm)ウーファー搭載2WAYフルレンジスピーカー【主な特長】●90×65°●2ウェイフルレンジ●8インチ(20cm)ウーファー×1●1インチ(2.5cm)ダイヤフラムコンプレッションドライバ×1【仕様】　　　◎周波数特性：65Hz～20kHz　　　◎出力音圧レベル：92dB　　　◎最大音圧レベル：120dB　　　◎長時間連続許容入力：175W　　　◎ピーク許容入力：700W　　　◎クロスオーバー周波数：2.2kHz　　　◎公称インピーダンス：8Ω　　　◎入力コネクター：プッシュロック式（バナナプラグ使用可能）　　　◎寸法：400(H)×292(W)×222(D)mm　　　◎本体重量：8.2kg
http://narcologia.ru/goods/Stanford812873.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless692659.html
http://narcologia.ru/goods/composite349254.html
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