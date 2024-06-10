フラダンス楽器　プイリ

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商品詳細
フラダンスで使用するプイリです。サイズ直径 約2㎝長さ 約50㎝特に目立った汚れやダメージもなく状態は良好です。天然素材なので自然なスレ等はご理解くださいませ。自宅で保管しておりました。使用期間や頻度は分かりません。※神経質な方は購入をお控えくださいませ。即購入OKです。
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