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フラダンス楽器　プイリ
商品番号 F85068026820
商品名

フラダンス楽器　プイリ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フラダンスで使用するプイリです。サイズ直径　約2㎝長さ　約50㎝特に目立った汚れやダメージもなく状態は良好です。天然素材なので自然なスレ等はご理解くださいませ。自宅で保管しておりました。使用期間や頻度は分かりません。※神経質な方は購入をお控えくださいませ。即購入OKです。
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