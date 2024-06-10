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- Mercedes Benzヴィンテージポスター（額縁あり）
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商品詳細
種類···ヴィンテージポスター 額入り1961年MercedesBenz貴重な一品物Eurekastyleで購入しました。とてもオシャレなヴィンテージ物です新しい物を購入したので出品します。購入時16,000円#インテリア#アート#ヴィンテージ#eurekastyle用途···ヴィンテージポスター額の素材···木製フレーム置き方···壁掛け表面カバーの素材···ガラス向き···縦向き
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