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- 羽生結弦さん EDEAポストカード3種とELLE 8月号特典ポストカード2種
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商品詳細
・EDEAポストカード3種羽生選手の海外試合会場でEDEAから入手したレアなカードです。大切に保管していました。・ELLE8月号特典ポストカード2種です。傷つかないよう厚紙補強、防水の上、お送り致します。
http://narcologia.ru/goods/cowpox867039.html
http://narcologia.ru/goods/preference317238.html
http://narcologia.ru/goods/calling468950.html
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