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ハンドベル : ウチダミュージックベル20音　スタンド付き
商品番号 P73806981443
商品名

ハンドベル : ウチダミュージックベル20音　スタンド付き
ブランド名 ウチダヨウコウ
特別価格 税込 11,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます♪数年前、こちらでお譲りいただき、1度だけ使用し、その後、自宅保管しておりました。お探しの方がいらっしゃいましたらどうぞ！若干の傷汚れありますが使用に問題ありません。とてもいい音色です。一番状態が悪い箇所を最後の画像にupしていますのでご参照ください。＊スタンドごと梱包させてもらいます。種類···ミュージックベル・ハンドベルハンドベルクリスマス結婚式披露宴余興　などなど
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