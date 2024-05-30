ハンドベル : ウチダミュージックベル20音　スタンド付き

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ご覧いただき、ありがとうございます♪数年前、こちらでお譲りいただき、1度だけ使用し、その後、自宅保管しておりました。お探しの方がいらっしゃいましたらどうぞ！若干の傷汚れありますが使用に問題ありません。とてもいい音色です。一番状態が悪い箇所を最後の画像にupしていますのでご参照ください。＊スタンドごと梱包させてもらいます。種類···ミュージックベル・ハンドベルハンドベルクリスマス結婚式披露宴余興 などなど