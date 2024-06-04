ポケモンカード151 1box分　20パック

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商品詳細
【商品】ポケモンカード151未開封バラパック 【数量】20パック【発送方法】らくらくメルカリ便 宅急便コンパクト 匿名配送折れ、防水対策の上、丁寧に梱包します。【備考】購入制限のある店舗で購入したものを集めた20パックになる為、中身での評価はご遠慮ください。封入率はbox購入と異なることをご理解頂ける方のみご購入ください。パックのみを、らくらくメルカリ便にて丁寧に梱包の上、発送致します。即購入可能です。#ポケモンカード#151#バラパック#ポケカ#トレーディングカード#エリカの招待#エリカ#sarボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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