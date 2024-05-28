ポケカ　リザードンV STAR HR⭐️

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商品詳細
レアリティ···HR値下げしています！！スターバースに収録されているリザードンVSTARHRになります！！目立った傷などはありませんがトラブル防止のためプレイ用でお願いします！！#ポケカ#ポケモンカード#HR#リザードンVSTAR#リザードン151ミュウ ミュウツー スターバースポケモンGO白熱のアルカナ ピカチュウ SRCSRレイジングサーフ スノーハザード クレイバースト種別···シングルカード 黒炎の支配者 シリーズ···ポケモンカードゲームレアリティ···HR
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