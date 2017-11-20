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西国三十三霊場御集印幅 御朱印 掛け軸 おまけ付き
商品番号 U20757251529
商品名

西国三十三霊場御集印幅 御朱印 掛け軸 おまけ付き
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

祖父が集めていたものです。西国三十三霊場御集印幅掛け軸サイズ約207×63cm表装だけで当時数万円かかったとのことです。古いものですので、ご理解のほどよろしくお願い致します。ご希望の方には、別出品してます風鎮もお付けします。他にも掛軸を出品しています。
http://narcologia.ru/goods/troupe818611.html
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