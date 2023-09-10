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- 【2体セット】マラドーナ MINIX アルゼンチン代表 ナポリ フィギュア
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商品詳細
割引不可バラ売りしてますので出品確認お願いいたします欧州のおもちゃブランド「MINIX」のサッカーフィギュアマラドーナ公式グッズです2体セットフィギュア高さ約12cm箱サイズ 19cmx9cmx8cm状態を気にする方はご遠慮ください検索用maradonaミニックスargentinanapoliフットボールフィギュアワールドカップセリエAwouldcupディエゴ・アルマンド・マラドーナバルセロナボカジュニアーズ
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