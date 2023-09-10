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【2体セット】マラドーナ MINIX アルゼンチン代表 ナポリ フィギュア
商品番号 A61900445458
商品名

【2体セット】マラドーナ MINIX アルゼンチン代表 ナポリ フィギュア
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

割引不可バラ売りしてますので出品確認お願いいたします欧州のおもちゃブランド「MINIX」のサッカーフィギュアマラドーナ公式グッズです2体セットフィギュア高さ約12cm箱サイズ　19cmx9cmx8cm状態を気にする方はご遠慮ください検索用maradonaミニックスargentinanapoliフットボールフィギュアワールドカップセリエAwouldcupディエゴ・アルマンド・マラドーナバルセロナボカジュニアーズ
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