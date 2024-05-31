鈴木靖将『面影』日本画 和紙 8P 原画 タトウ箱 共シール 真作保証 1点物

☆作品について表現が素晴らしいですね、タッチも繊細。★作品に結構な染みがございます。額縁店・画廊で染み抜きした方がよろしいかと思います。☆鈴木靖将西暦1944年（昭和19年）滋賀県大津市に生まれる。西暦1969年（昭和44年）第二十三回、新制作協会展に初入選する。以後、新制作協会展、創画会展に１８回入選する。西暦1985年（昭和60年）滋賀県八日市市文化芸術会館主催『近江の万葉展、鈴木靖将の世界』を開催する。西暦1994年（平成８年）滋賀県大津市立歴史博物館と東京セントラル絵画館にて『万葉 鈴木靖将展』を開催する。西暦1996年（平成８年）東京銀座ロイヤル美術館にて『万葉 鈴木靖将展』を開催する。西暦1998年（平成１０年）東京有楽町朝日ギャラリーにて大津京建都1330年記念『万葉鈴木靖将展』を開催。同年滋賀県大津市歴史博物館でも『万葉鈴木靖将展』を開催する。西暦1999年（平成１１年）韓国（ソウル・扶餘・釜山）にて『万葉鈴木靖将展』を開催。同年、東京有楽町朝日ギャラリー、富山県高岡市高岡万葉歴史館でも『万葉鈴木靖将展』を開催。大阪府枚方市民ギャラリー、長崎県対馬巌原町文化会館にて『鈴木 靖将展』を開催する。西暦2000年（平成１２年）フランス・パリにあるユネスコ本部にて『万葉鈴木靖将展』を開催。同年、韓国・済州島のジャパンウイークに『万葉展』を開催する。西暦2001年（平成１３年）東京朝日ギャラリー、奈良・奈良学園国際セミナーハウス、五島列島三井楽遣唐使ふるさと館にて『万葉 鈴木靖将展』を開催する。西暦2002年（平成１４年）韓国（釜山・済州・大田・扶餘・春川・ソウル）にて『万葉鈴木靖将展』を開催。同年、大宰府、奈良、大津でも『万葉鈴木靖将展』を開催する。書籍、絵本作品には『木のまつり』『にひきのかえる』『遣唐使物語まなり』『めだま』（落語絵本）『かげ』『でんでんむしのかなしみ』『かげ』『こぞうさんのおきょう』『大津京と万葉歌』などがある。



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