【激レア】ロッキーホラーショー　主役2人直筆サイン入りブロマイド　ブルーレイ等付

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ロッキー・ホラー・ショー関連のグッズ３点セット。すべて個人で購入し、コレクションとして保管してきたものです。家には喫煙者・ペットはいません。内容は以下です。●貴重●ティム・カリーとリチャード・オブライエンのサイン入りブロマイド・額装済み演劇、そして映画とロッキーホラーショーの作者兼役者であるリチャード・オブライエン。主役フランケン・フルター博士を演じたティム・カリー。キーマンふたりの直筆サイン入りブロマイド。額装済み。額装サイズ約27×22センチ映画公開当時に専門ショップにて購入したものです。キーマンふたりのサインブロマイドは貴重。なかなか出ないと思います。●THEROCKYHORRORPICTURESHOW（映画）ブルーレイパンフ等付き美品●THEROCKYHORRORPICTURESHOW（映画）プレミアムDVD特典ディスク付き２枚組DVDパンフ等付き美品。パッケージ外箱に小さな破れあり。写真にてご確認下さい。１枚めは本編＋特典（リチャード・オブライエンの音声解説等）２枚めは特典ディスク（ドキュメンタリー、ＮＧ集、カラオケ、削除された曲、特番、フォトギャラリー等）