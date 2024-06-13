リトルマーメイド アリエル スノードーム ヴィンテージ

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商品詳細
アメリカのヴィンテージトイを取り扱うお店で購入しました。オルゴール付きのスノードームです。土台のハートデザイン可愛いです。年代物になりますので、中のアリエルに剥がれがあります。ぱっと見気にならない程度てすが、傷などの劣化もあるかと思います。ディズニーリトル・マーメイドリトルマーメイドアリエル
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