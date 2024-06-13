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リトルマーメイド アリエル スノードーム ヴィンテージ
商品番号 X73216452155
商品名

リトルマーメイド アリエル スノードーム ヴィンテージ
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのヴィンテージトイを取り扱うお店で購入しました。オルゴール付きのスノードームです。土台のハートデザイン可愛いです。年代物になりますので、中のアリエルに剥がれがあります。ぱっと見気にならない程度てすが、傷などの劣化もあるかと思います。ディズニーリトル・マーメイドリトルマーメイドアリエル
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