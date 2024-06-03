【真作】【参考】作者不詳【作品状態】本紙は中軸が絹本肉筆で、両端が紙本肉筆です。本紙は薄汚れ多数の糊シミあります。表装は紙表装で概ね良好ですが、中軸に多数の糊シミ、汚れシミあります。杉合せ箱付軸丈縦190㎝×幅35㎝（中軸）184㎝×46㎝（左と右軸）写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。



真作】作者不詳/人物画賛/三幅対/菅楯彦に学ぶ/掛軸/名家伝来/S‐983 JM-



真作】作者不詳/人物画賛/三幅対/菅楯彦に学ぶ/掛軸/名家伝来/S‐983 JM-



真作】作者不詳/人物画賛/三幅対/菅楯彦に学ぶ/掛軸/名家伝来/S‐983 JM-



真作】作者不詳/人物画賛/三幅対/菅楯彦に学ぶ/掛軸☆宝船☆S‐983 JM ...



真作】作者不詳/人物画賛/三幅対/菅楯彦に学ぶ/掛軸☆宝船☆S‐983 JM ...



真作】作者不詳/人物画賛/三幅対/菅楯彦に学ぶ/掛軸☆宝船☆S‐983 JM ...



真作】作者不詳/人物画賛/三幅対/菅楯彦に学ぶ/掛軸/名家伝来/S‐983 JM-



作者不詳 煙雨竹舟図 中国山水図 山水図 掛軸☆宝船☆AB-497



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