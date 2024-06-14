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(週末限定価格)ポケモンカード　ふりそでSR
商品番号 N72583435635
商品名

(週末限定価格)ポケモンカード　ふりそでSR
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,534 円
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商品詳細

20日までの限定価格です。値引き不可です。ポケモンカード　ふりそでSRです。購入後すぐにスリーブに入れて保管していました。素人保管のため、ご理解のある方のみご購入ください。スリーブに入れて厚紙にて補強し、水濡れ防止のうえ、発送します。返品はすり替え防止のため、お断りいたします。種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR
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