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- (週末限定価格)ポケモンカード ふりそでSR
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商品詳細
20日までの限定価格です。値引き不可です。ポケモンカード ふりそでSRです。購入後すぐにスリーブに入れて保管していました。素人保管のため、ご理解のある方のみご購入ください。スリーブに入れて厚紙にて補強し、水濡れ防止のうえ、発送します。返品はすり替え防止のため、お断りいたします。種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR
http://narcologia.ru/goods/response840442.html
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