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【値下げ中】オトイロハ 愛玖 チェキ
商品番号 W66779320140
商品名

【値下げ中】オトイロハ 愛玖 チェキ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,721 円
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商品詳細

現在-真天地開闢集団-ジグザグの命さんの前のバンドオトイロハの愛玖さんの時のチェキです。2015年1月19日渋谷REX君にリアルは届きますかRay℃1日復活でRay℃の衣装を着た愛玖さんです。直也さん（元ジグザグメンバーの蒼梓さん）のベースを持ってるチェキです。画像悪用防止の為モザイクかけております。※即購入可能ですチェキケースに入れて保存してましたが素人保存ですので気になる方はご遠慮ください。真天地開闢集団ジグザグ命オトイロハ愛玖Ray℃大空WANDS上原大史
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