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ナツメのゲンガー 旧裏 2枚セット
商品番号 H46611508602
商品名

ナツメのゲンガー 旧裏 2枚セット
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナツメのゲンガー2枚セット、うち1枚がキラカードです。※素人保管であることと、子供の頃の入手当時の取り扱いについては記憶していないため神経質な方はご遠慮ください。※もしご質問いただければ追加の画像などもアップ可能ですので、購入後のクレームや返品なしでお願いできればと思います。表面は素人目で見て目立つ傷はありませんが、キラカードは上部にややスレあります。2枚とも裏面は若干擦り傷あります。バラ売りや他カードとのセットなどもご相談ください。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···★特徴···旧裏種別···複数カード種別/詳細···シングルまとめ売りシリーズ···ポケットモンスターカードゲームセット···ジム拡張第1弾リーダーズスタジアム
http://narcologia.ru/goods/conception310557.html
http://narcologia.ru/goods/freezer666098.html
http://narcologia.ru/goods/enquire389789.html
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