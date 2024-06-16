【お値下げしました！】古伊万里　そば猪口　瑠璃釉　花鳥　山水図



2023年最新】古伊万里 瑠璃の人気アイテム - メルカリ



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古伊万里 山水図蕎麦猪口 くらわんか (江戸後期)



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そば猪口・覗 - 古美術 双葉葵 ONLINE SHOP



有田焼 瑠璃釉 そば猪口(大) 220ml

古伊万里のそば猪口です。瑠璃釉のそば猪口に、金彩で山水花鳥がかかれております。数揃いますので、お問い合わせください。枚数を確認致します。サイズ 直径約8.5cm×高さ約6cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。古いものの為、多少の擦り傷がございます。また、自宅保管ですので、ご理解のある方ご購入お願い致します。#伊万里焼 #古伊万里 #そば猪口 #瑠璃釉 #金彩 #山水 #山水図 #古美術 #美術 #骨董 #アンティーク #食器 #インテリア #磁器 #蒔絵 #漆器 #antique #lacquer