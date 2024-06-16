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【お値下げしました！】古伊万里　そば猪口　瑠璃釉　花鳥　山水図
商品番号 Y34880365317
商品名

【お値下げしました！】古伊万里　そば猪口　瑠璃釉　花鳥　山水図
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 5,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古伊万里のそば猪口です。瑠璃釉のそば猪口に、金彩で山水花鳥がかかれております。数揃いますので、お問い合わせください。枚数を確認致します。サイズ　直径約8.5cm×高さ約6cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。古いものの為、多少の擦り傷がございます。また、自宅保管ですので、ご理解のある方ご購入お願い致します。#伊万里焼　#古伊万里　#そば猪口　#瑠璃釉　#金彩　#山水　#山水図　#古美術　#美術　#骨董　#アンティーク　#食器　#インテリア　#磁器　#蒔絵　#漆器　#antique　#lacquer
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