SEIKO 大正琴調律器　ST300

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商品詳細
SEIKO大正琴調律器 ST300写真に写っているものが全てです。乾電池もお付けします。取扱説明書・袋・箱はありません。中古の品ですので、擦れ・汚れ等の使用感がございます。乾電池を本体に入れて起動のみ動作確認をしました。中古の品ですのでご理解をお願いいたします。完璧を求められる方、神経質な方はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper866109.html
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http://narcologia.ru/goods/recuperation183221.html
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