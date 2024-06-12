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SEIKO 大正琴調律器　ST300
商品番号 H85626984098
商品名

SEIKO 大正琴調律器　ST300
ブランド名 セイコー
特別価格 税込 1,557 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEIKO大正琴調律器　ST300写真に写っているものが全てです。乾電池もお付けします。取扱説明書・袋・箱はありません。中古の品ですので、擦れ・汚れ等の使用感がございます。乾電池を本体に入れて起動のみ動作確認をしました。中古の品ですのでご理解をお願いいたします。完璧を求められる方、神経質な方はお控えください。
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