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SEVENTEEN LYRICS INSIDE GLOBAL EDITION
商品番号 G93498344935
商品名

SEVENTEEN LYRICS INSIDE GLOBAL EDITION
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

韓国語と英語の本です。何度か開いて読みましたが、比較的備品のままです。日本語版歌詞カード・写真も付いております。
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