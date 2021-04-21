PUFFY(亜美モデル)のサングラス

PUFFY(亜美モデル)のサングラスです。昔買いましたが、一度も使ってない新品です。おまけで直筆サイン入りランチバックをつけます。尚、何回か使っていたので、汚れがありますので、あくまでもおまけということをご了承ください。(昔に、パソコン応募で当てたものです。)※プロフィールを見てから、ご購入ください。



美品★PUFFY × Opticien Loyd 由美モデル サングラス | フリマアプリ ラクマ



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