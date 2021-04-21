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PUFFY(亜美モデル)のサングラス
商品番号 W85261990179
商品名

PUFFY(亜美モデル)のサングラス
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 13,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PUFFY(亜美モデル)のサングラスです。昔買いましたが、一度も使ってない新品です。おまけで直筆サイン入りランチバックをつけます。尚、何回か使っていたので、汚れがありますので、あくまでもおまけということをご了承ください。(昔に、パソコン応募で当てたものです。)※プロフィールを見てから、ご購入ください。
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