森本慎太郎アクリルスタンド

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ご覧いただきありがとうございます！SixTONES森本慎太郎アクリルスタンド4点セットです。①2018年SummerParadise②2019年ISLANDストアⅠ③2020年ISLANDストア'20夏ver.④2020年ISLANDストアⅡ以上４点セットです。4点とも全て開封済であり、何度も現場に持っていったり使用しました。反射して照らすと傷がいくつも見られます。サマパラアクスタに関してはスタンドの端の部分に塗料のハゲがあります。（4枚目参照）袋は保管してあったため、袋に入れて発送させていただきますが'20夏ver.に関しては土台の袋が欠けています。以上の点で全てご理解頂けた方のみご購入お願い致します。開封済、使用済であることと多少の傷がありますのでそちら気になる方はご購入を御遠慮ください。売り切りたい為、バラ売りには対応しかねます。即購入○