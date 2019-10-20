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美品PRS HDRX2X12 キャビネット　ポールリードスミス
商品番号 Q15270163643
商品名

美品PRS HDRX2X12 キャビネット　ポールリードスミス
ブランド名 ポールリードスミス
特別価格 税込 21,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRSHDRX2X12キャビネットです。大阪の三木楽器で新品購入後、自宅から一度も出しておりません。MATERIALS\u0026CONSTRUCTIONCabinetWood-PoplarPlywoodCovering-BlackTolexGrillCloth-SaltandPepperBritish-StyleKnittedWeaveSPEAKERS/POWERSpeaker(s)-2ea.16OhmCelestionG12H-75CreambackswiredparallelCabinetImpedance-8OhmsPowerHandling-150WattsMEASUREMENTSCabinetWidth-32”CabinetDepth-11\"CabinetHeight-22\"CabinetWeight-53.6lbsマーシャル　Marshallオレンジ　orangeヒュースアンドケトナー
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