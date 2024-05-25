FGN NCLS-10R ゴールドトップ

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商品詳細
中古であまり出回っていない品です。2010年式の割には、打痕、傷も少なく綺麗だと思います。音は少しミッドローが出てて耳障りなトレブルはなく、バランスが良いです。プチプチ梱包、外側段ボール巻で発送致します。タイプ:レスポールタイプケース:ソフトケース付属現状:エリクサー弦使用（2ヶ月前に交換）フレット残:7割程度弦高:6弦側1.8mm1弦側1.6mmシリーズ···その他ボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···その他ピック形状···その他シリーズ···LesPaul
http://narcologia.ru/goods/smear268804.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei36271.html
http://narcologia.ru/goods/diamond24358.html
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