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FGN NCLS-10R ゴールドトップ
商品番号 W53953916188
商品名

FGN NCLS-10R ゴールドトップ
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 36,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古であまり出回っていない品です。2010年式の割には、打痕、傷も少なく綺麗だと思います。音は少しミッドローが出てて耳障りなトレブルはなく、バランスが良いです。プチプチ梱包、外側段ボール巻で発送致します。タイプ:レスポールタイプケース:ソフトケース付属現状:エリクサー弦使用（2ヶ月前に交換）フレット残:7割程度弦高:6弦側1.8mm1弦側1.6mmシリーズ···その他ボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···その他ピック形状···その他シリーズ···LesPaul
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