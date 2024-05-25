ガンク2 ミニ　DNA 528hz GANK 2 mini 台座・マレット付属

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DNA528hzGANK2mini表面に一箇所小さな傷がありますが、概ねきれいな状態です。台座・マレット 付属＊送料込となるため、値段交渉はご遠慮ください。#ガンクドラム#ガンクミニ#ガンク2ミニ#528hz#ソルフェジオ#DNA528hz#GANK2mini#打楽器