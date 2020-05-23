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ホロスペクトラ【大城卓三】プロ初特大グランドスラム（23.5.20）
商品番号 I52371676169
商品名

ホロスペクトラ【大城卓三】プロ初特大グランドスラム（23.5.20）
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは「EPOCH-ONEHolospectra」（ホログラムに光り輝くプラスチックカード）商品になります。10枚限定カード【商品】画像と商品の状態欄を参考にしてください。すり替え防止の観点から返品、交換はお断りしております。何卒ご理解ください。即日発送を心がけておりますが万が一都合がつかない場合のみ翌日発送させていただきます。※準備が出来次第発送となります。不明な点がありましたら問い合わせください。即購入◎※神経質な方はご遠慮ください。※思っていたものと違った等のクレームはご遠慮ください。NPBTOPPSBBMEPOCHEpochOne大谷翔平佐藤輝明鈴木誠也王貞治長嶋茂雄山本由伸村上宗隆佐々木朗希イチロー村神様三冠王ホームラン王打点王首位打者56号55号swallowsヤクルトスワローズ4番WBCジャンル（スポーツ選手）···野球
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ホロスペクトラ【大城卓三】プロ初特大グランドスラム（23.5.20）
※ホロスペクトラ【大城卓三】プロ初特大グランドスラム（23.5.20）

ホロスペクトラ【大城卓三】プロ初特大グランドスラム（23.5.20）
【大城卓三】プロ初特大グランドスラム（23.5.20）

ホロスペクトラ【大城卓三】プロ初特大グランドスラム（23.5.20）
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