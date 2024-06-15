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YETI BM400 USB コンデンサーマイク
商品番号 H25682466292
商品名

YETI BM400 USB コンデンサーマイク
ブランド名 ロジクール
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YETIBM400USBコンデンサーマイク色:黒接続ケーブル付き箱なし上部と底の部分に多少傷ありますが問題なく使えます。定格15,000円
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