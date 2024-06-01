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電子ドラムパット
商品番号 J87849045189
商品名

電子ドラムパット
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年9月購入しましたが、子供が飽きたみたいです。電子ドラムパット、ヘッドホーンスピーカーもお付けします。箱もありますが着いた時には傷んでました。写真に写る物が全てです。スピーカーの線は修理済です。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/conception35457.html
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