宋時代　鈞窯皿　鈞窯碗　窯変 紫斑 陶芸　骨董品　古美術 時代物

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中国 鈞窯の値段と価格推移は？｜74件の売買データから中国 鈞窯の価値 ...



経典 73『染付 花 アンティーク 古玩 古美術 輪花鉢』 /骨董品 陶芸 ...

鈞窯碗宋時代高さ 約4.5cm幅 約14cm「鈞窯」は宋元時代（12～14世紀）に河南省禹県一帯で焼成された磁器の一つです。その特殊な釉薬は、焼成されると空色の地に赤紫色の斑文が現れます。これを「窯変」と言いますが、鈞窯はその美しい「窯変釉」で名を馳せていました。昔から残ってきた中国の言い伝え“钧瓷无对，窑变无双”、意味は同じような作品を作ることができないです。本物の骨董品は“纵有家产万贯，不如钧瓷一件”要はいくら財産があってもはかれない位意味のあるものです。商品写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。また、サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。相当な価値のあるものかと思いますが、格安で出品しておりますので、宜しくお願いいたします。#骨董品#アンティーク#南北朝時代#唐