WANIMA KENTA ロンT

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商品詳細
WANIMAKENTAロンTですKENTAの顔がバッグプリントにあるケンタtです。新品未使用Mサイズ2018年のeverybodytour2018、エビバデツアーにて購入しました。カラー ブラック 黒新品未使用のものはもうあまりないと思います。ぜひ購入お待ちしております。他にもWANIMAのグッズtシャツ、タオルなどを出品してますので、ご確認ください。お値下げは単体ではできません
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