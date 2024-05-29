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WANIMA KENTA ロンT
商品番号 Q13303843808
商品名

WANIMA KENTA ロンT
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WANIMAKENTAロンTですKENTAの顔がバッグプリントにあるケンタtです。新品未使用Mサイズ2018年のeverybodytour2018、エビバデツアーにて購入しました。カラー　ブラック　黒新品未使用のものはもうあまりないと思います。ぜひ購入お待ちしております。他にもWANIMAのグッズtシャツ、タオルなどを出品してますので、ご確認ください。お値下げは単体ではできません
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